Лавров удивился предложению Пашиняна продать концессию на управление железными дорогами

Просьба премьер-министра Армении Никола Пашиняна продать Еревану концессию на железные дороги вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, возникающие вопросы вокруг Южно-Кавказской железной дороги (ЮКЖД) можно обсуждать в рамках регулярных контактов вице-премьеров двух стран.

" И мы с удивлением слышим, как эти вопросы — если они уже возникли — вместо того, чтобы обсудить их с партнером, сразу выносятся в публичное поле. Делается заявление: "Мы уберем, это вообще наше, и вообще два миллиарда нам должны", — сказал Лавров в интервью РБК.

В конце июля стало известно, что Армения может потребовать арендную или концессионную плату за использование "Российскими железными дорогами" Южно-Кавказской железной дороги, пролегающей по территории республики. Тогда Пашинян отметил, что Армения считает эту железную дорогу своей собственностью.

"Могут оказаться вещи, за которые мы 30 лет ничего не просили, а теперь будем просить за аренду по $2 млрд в год", - заявил Пашинян журналистам, имея в виду концессионный договор, заключенный с РЖД в 2008 году на 30 лет.

В августе Пашинян заявил, что Ереван допускает частичную продажу концессионного права на Южно-Кавказскую железную дорогу со стороны России.