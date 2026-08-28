Средняя предлагаемая зарплата учителя составила всего 45 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе 2026 года составила всего 45 465 рублей. Это более чем в два раза ниже, чем официальная средняя зарплата по стране. Таковы данные сервиса GdeRabota.ru.

Это мизерная сумма, так как работа учителя требует высокой квалификации и не ограничивается проведением уроков, а предполагает постоянную подготовку к занятиям, работу с детьми и родителями и нагрузку за пределами уроков, отмечает генеральный директор GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Как пишут "Финансы Mail", к концу августа российские школы разместили 33 тыс. вакансий для учителей. Это лишь около 3% от общего числа педагогов, но в условиях, когда имеющиеся работают в среднем на 1,6 ставки.

Данные по зарплате совпадают с теми, которые приводят власти, сообщающие среднюю зарплату за всю нагрузку. В прошлом году она была около 70 тыс. В этом году, видимо, чуть больше, но при делении на 1,6 как раз выходит около 45 тыс. При этом сюда входит НДФЛ, за вычетом которого остается менее 40 тыс. Именно на такую зарплату в среднем может рассчитывать учитель на одну ставку без дополнительных "активностей".

Эксперты с горечью иронизируют, что в глазах педагогов это делает привлекательной профессию дворника. Лидер "Родной школы", член-корреспондент РАН Алексей Савватеев считает, что это позор для страны - так оплачивать труд людей, которые обучают и воспитывают будущие поколения.