NYT: Глава ЦРУ встретился в Москве с руководителем ФСБ

Глава ЦРУ Джон Ретклифф во время короткого визита в Москву встретился не только с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, но и с директором ФСБ Александром Бортниковым.

Таковы данные The New York times. Согласно им, контакты лидеров спецслужбы налажены давно.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках его поездки в Россию не планировалась. Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сказал, что он практически каждую неделю встречается с руководителем той или иной специальной службы. Прошедшая встреча была рабочей.