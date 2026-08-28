Екатеринбургский "Автомобилист" объявил состав на Кубок Мэра Москвы

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил состав команды на Кубок Мэра Москвы – заключительный предсезонный турнир перед стартом чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, в заявку вошли 27 хоккеистов – 3 вратаря, 9 защитников и 15 нападающих.

Вратари: Владимир Галкин, Евгений Аликин и Никита Тулинов.

Владимир Галкин, Евгений Аликин и Никита Тулинов. Защитники: Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Кейл Клэг, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьев, Джордан Гросс, Никита Трямкин, Илья Карпухин и Георгий Кайгородов.

Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Кейл Клэг, Дмитрий Юдин, Кирилл Воробьев, Джордан Гросс, Никита Трямкин, Илья Карпухин и Георгий Кайгородов. Нападающие: Даниэль Спронг, Анатолий Голышев, Александр Барабанов, Егор Черников, Адам Ружичка, Максим Денежкин, Илья Овчинников, Данил Гущин, Антон Слепышев, Артем Каштанов, Александр Кадейкин, Максим Тарасов, Александр Шаров, Роман Горбунов и Никита Шашков.

Уже сегодня, 28 августа, "Автомобилист" сыграет с "Шанхайскими Драконами" в первом матче Кубка Мэра Москвы. Победитель сыграет на следующий день с победителем пары "Динамо" – "Торпедо". Также завтра друг с другом встретятся проигравшие в этих двух парах.

Напомним, что в первом официальном матче сезона-2026/27 "Автомобилист" примет московское "Динамо" – бывшую команду своего нового тренера Алексея Кудашова.