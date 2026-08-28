Военкоматы хотят получать больше данных о призывниках и их родных

Минобороны подготовило проект приказа, который даст военным комиссариатам расширенный доступ к персональным данным. Документ разместили на федеральном портале правовых инициатив, антикоррупционную экспертизу планируют закончить к 1 сентября 2026 года.

По проекту госорганы и частные компании должны будут передавать военкоматам разные сведения по запросу. Например, данные о налоговых декларациях, счетах, вкладах, кредитах и задолженностях. Еще комиссариаты смогут узнавать о работе и бизнесе человека, о ДТП, статусе иноагента, административных и уголовных делах, а также о наличии загранпаспорта.

Медучреждения будут предоставлять диагнозы - в том числе о психических расстройствах, ВИЧ, гепатите, туберкулезе и зависимостях. При этом данные хотят собирать не только о самом военнообязанном, но и о его супруге, детях, родителях, братьях, сестрах, а также шурине и свояченице.

В Минобороны объясняют, что такая информация нужна, чтобы точнее определять, пригоден ли человек к службе, и лучше управлять мобилизационным ресурсом.

Ранее Минобороны РФ вместе с Минцифры запустило онлайн‑сервис для запросов в Центральный архив - теперь подать обращение можно не по почте, а через интернет; за первые полгода специалисты обработали свыше 24 700 запросов.