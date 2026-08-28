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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

«Ростелеком» запустил в эксплуатацию первые российские базовые станции в Свердловской области

В отдаленных населенных пунктах Свердловской области «Ростелеком» запустил в эксплуатацию первые базовые станции (БС) российского производителя «БУЛАТ» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Надежный высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны почти для 1,5 тысяч жителей шести малых территорий: поселка Ключевской, деревень — Марийский Усть-Маш, Нижняя Коркина, Русский Усть-Маш, а также села Чувашково и деревни Ялым.

Качество связи одними из первых оценили в деревне Ялым Ачитского муниципального округа, где живут 150 человек. С появлением базовой станции «БУЛАТ», получившей символичное название «ПЕРВАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ», стабильный интернет перестал быть роскошью, а стал привычной частью жизни.

Людмила Егармина, жительница деревни Ялым отметила, что раньше, чтобы нормально поговорить с родственниками, живущими в Екатеринбурге или другом регионе, приходилось искать удачную точку, где ловит сигнал.

"А теперь сижу дома или гуляю по деревне, спокойно включаю видеозвонок и общаюсь без ограничений", - сказала женщина.

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Перед установкой оборудования инженеры проводят детальное обследование местности: с помощью спецоборудования для измерения уровня сигнала выявляют потенциальные «мертвые зоны» и проводят настройку антенн базовой станции, чтобы их ликвидировать. Результат — инфраструктура, способная поддерживать современные цифровые сервисы, работает в каждом уголке населенного пункта. До семи новых базовых станций в Свердловской области силами «Ростелекома» было построено около 14 км волоконно-оптических линий связи — это гарантирует высокую пропускную способность и стабильность соединения даже при пиковых нагрузках.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» отметил: «Доступ к цифровым сервисам напрямую влияет на качество жизни: это возможность оперативно получать услуги, учиться онлайн, консультироваться с врачами удаленно и быть на связи с близкими. Проект УЦН 2.0 — это реальный инструмент сокращения цифрового неравенства, и результаты совместной работы Минцифры России, региональных властей и "Ростелекома" подтверждают, что мы движемся в правильном направлении».

Базовая станция «БУЛАТ» — это современное решение для построения мобильных сетей. Она поддерживает два стандарта: 2G (GSM) для качественной голосовой связи и 4G (LTE) для высокоскоростного мобильного интернета. Помимо оборудования, система управления и программное обеспечение БС также полностью российская разработка.

Для справки: УЦН 2.0 — проект, за пять лет существования которого по всей России мобильная связь и интернет появились у 2 млн человек. В программу попадают населенные пункты, где живут от 100 до 1 000 человек. Центром компетенций выступает оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома»): согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и ведет приемку сайтов.

Теги: ростелеком, базовые станции, высокоскоростной интернет, мобильная связь


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