День шахтера отметят в трудовом коллективе компании "Уралкалий"

Трудовой коллектив компании «Уралкалий» в последнее воскресенье августа отмечает День шахтера. Накануне профессионального праздника на торжественных мероприятиях нагрудными знаками «Шахтерская слава», медалями «Трудовая слава», Почетными грамотами Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли Пермского края и Федерального агентства по недропользованию, Благодарственными письмами губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, администрации города Березники, главы Соликамского муниципального округа, Почетными грамотами подразделений, корпоративными званиями «Почетный калийщик» награждены более 600 человек.

В номинациях «Лучший бригадир комбайновой бригады», «Лучший горный мастер добычного участка», «Лучший мастер участка закладки», «Лучший рабочий участка закладки» отмечены 20 сотрудников подземного производственного комплекса, сообщили в пресс-службе компании.

Ко Дню шахтера подведены итоги традиционного конкурса профессионального мастерства среди рабочих комбайновых бригад. 44 победителя будут награждены в номинации «Лучшее звено по комбайновым комплексам». Самым эффективным по итогам года признан коллектив рудника БКПРУ-4.

По традиции День шахтера в Соликамске отмечается одновременно с Днем города и пройдет при поддержке компании. Праздничная программа в различных районах города будет включать тематические мастер-классы, экскурсии, спортивные программы, а также выступления творческих коллективов. «Уралкалий» организует интерактивную зону для семей с детьми. Музейно-выставочный центр компании пригласит посетителей на познавательный «ТехноПолигон», а Культурно-досуговый центр – на «Мастерскую увлечений».



Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий» отметил: "Профессионализм, ответственность и самоотверженность горняков «Уралкалия» — фундамент, на котором строится успех компании. Шахтеры продолжают традиции, заложенные ветеранами, укрепляют авторитет горного дела. Благодаря их труду «Уралкалий» стабильно развивается, внедряет современные технологии и повышает производительность, внося значимый вклад в экономику региона и страны".