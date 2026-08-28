Миронов призвал увеличить количество мест в старших классах

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал увеличить количество мест в старших классах, чтобы все желающие могли продолжить обучение в своей школе, а не ездить "черт знает куда". Так он прокомментировал слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова об обязанности властей региона обеспечить всем выпускникам 9 класса доступ к дальнейшему обучению.

Как сообщалось, Кравцов подтвердил, что школы вправе проводить вступительные испытания для профильных классов, но это не должно становиться барьером. Если ребенок сдал экзамены, его обязаны зачислить. Если же он не прошел отбор — школа обязана предложить ему место в универсальном классе. Если его нет, то ответственность за устройство ребенка в старшие классы ложится на региональные власти. Они обязаны найти свободное место в другой школе.

Но это не выход, уверен Миронов. По его мнению, происходит полный беспредел с отсевом после 9 класса. И решение Верховного суда РФ вряд ли что-то изменит, так как администрации школ просто станут иначе формулировать причину отказа.

"Ведь тот же Кравцов пояснил, что прекратить обучение можно, если в десятом классе нет мест, и тогда ученика должны перенаправить в другую школу. Господин Кравцов, а куда же делись места!? Значит, вы сознательно сокращаете численность десятых классов, а потом на голубом глазу предлагаете ребятам доучиваться в другой школе", — подчеркнул Миронов.