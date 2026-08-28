Борт "Азимута", вылетевший из Петербурга в Тбилиси, экстренно сел в Нижнем Новгороде

Самолёт авиакомпании "Азимут", вылетевший из Санкт-Петербурга в Тбилиси, экстренно приземлился в аэропорту Нижнего Новгорода.

Речь идёт о лайнере Superjet с 99 пассажирами. Вскоре после вылета борт подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом. Причина – возможный пожар в багажном отсеке.

После посадки самолёт осмотрели и никаких следов пожара не обнаружили. Позже лайнер улетел в Москву и вернулся к выполнению рейсов, пишет Shot.