AP: У войск США в Европе критическая нехватка ракет Patriot

США столкнулись с критической нехваткой ракет к системам ПВО Patriot в Европе. По данным источников в Пентагоне и НАТО, это стало следствием войны с Ираном, на которую ушли значительные запасы ракет, а также поставок Украине.

Ситуация вызывает опасения, так как в случае массированного удара баллистическими ракетами возможности НАТО по защите крайне ограничены, пишет АР.

В Пентагоне официально отрицают нехватку боеприпасов А вот эксперты отмечают нелепую ситуацию: страны Европы закупают дорогостоящие комплексы Patriot, но не имеют достаточного количества ракет к ним. Не исключено, что недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву был связан с тем, чтобы лично удостовериться в том, что у России нет планов атаковать Европу. Но в западных СМИ это было подано как предупреждение России о недопустимости подобных атак. Расчет западных стран на то, что к 2030 году запасы ракет восстановятся.

Хотя у американских и европейских военных есть военные корабли, которые могут выполнять функции мобильной противоракетной обороны, они могут находиться слишком далеко от цели, чтобы защитить ее, и рискуют быть потопленными, пишет издание.

НАТО заявляет, что первый в Европе завод по производству ракет Patriot откроется в Германии в сентябре, а поставки должны начаться в следующем году. При этом лицензию на производство ракет Германия получила еще в 2022 году.