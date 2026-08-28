Власти готовят новые меры контроля топливного рынка

Правительство готовит меры для сдерживания цен на топливо. По данным "Ъ", об этом говорили на совещаниях у вице‑премьера Александра Новака.

Планируют запустить систему отслеживания поставок от 1 тонны и установить индикативные цены по регионам. Пилот пройдет в Тыве.

Особое внимание уделят топливу классов "Евро‑2", "Евро‑3" и "Евро‑4": хотят нарастить его продажи на Петербургской бирже и усилить контроль за импортом. Минэнерго с нефтекомпаниями подготовит список АЗС на юге России и Северном Кавказе для проверки продаж этих видов топлива.

Регионам рекомендуют заключать ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Операторы жалуются на нехватку топлива на бирже и рост цен. Некоторые нефтекомпании переносят отгрузки из‑за внеплановых ремонтов - компенсаций за задержки нет.

До 15 сентября должны представить модель работы рынка с учетом биржевого, оптового и розничного сегментов, импорта и выпуска топлива вне техрегламента.

Ранее Московское областное УФАС возбудило дело против сети АЗС "Трасса" (ПАО "ЕвроТранс"): по данным ведомства, компания, занимающая доминирующее положение в ряде округов Подмосковья, необоснованно подняла цены на АИ‑92, АИ‑95 и дизельное топливо.