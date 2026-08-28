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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд отстранил "Яблоко" от выборов в свердловское заксобрание

Свердловский областной суд отменил регистрацию списка "Яблока" на выборах в Законодательное собрание региона. Партию отстранили от участия.
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Напомним, иск об отмене регистрации регионального списка кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в заксобрание подавало Свердловское отделение ЛДПР. К делу также были привлечены избирательная комиссия и прокуратура Свердловской области.

В пятницу, 28 августа, иск был рассмотрен. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в ЛДПР сослались на обстоятельства, установленные вступившим в силу решением Верховного суда РФ от 10 августа 2026 года. Также истец указывал на допущенные ответчиком нарушения избирательного законодательства.

"Истец настаивал на злоупотреблении партией "Яблоко" свободой массовой информации и нарушении законодательства об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. Помимо этого региональное отделение ЛДПР указывало, что партия "Яблоко" использовало денежные средства помимо средств собственного избирательного фонда в размере, превышающем установленный предел", - пояснили в облсуде.

В итоге Свердловский областной суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска. Регистрация кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области, выдвинутого "Яблоком" по единому избирательному округу, отменена.

Напомним, что 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию федерального списка кандидатов от партии "Яблоко" на сентябрьских выборах в Госдуму. Иск подавала партия "Родина".

Теги: Яблоко, партия, регистрация, облсуд


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