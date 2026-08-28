Забитый мяч Головина помог "Монако" выйти в основной этап Лиги конференций UEFA

Российский полузащитник французского "Монако" Александр Головин помог своему клубу выйти в основной этап Лиги конференций UEFA (третий по значимости европейский клубный турнир).

"Монако" на своём поле разгромил польский "Гурник" в ответном матче раунда плей-офф. Встреча завершилась со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Пэрис Бруннер, Мамаду Кулибали, Александр Головин и Мика Бирет. У гостей единственный мяч на счету Жаниса Антиста.

Первая игра завершилась также в пользу "Монако" — 3:2.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года.