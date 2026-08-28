В Подмосковье БПЛА попал в магазин "Магнит", взрывной волной повреждена поликлиника

В Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит", взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение не повреждено.

Воробьев подчеркнул, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме, приостановлена только работа кабинета физиотерапии.

Сейчас на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления.

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО уничтожены два БПЛА, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.