Трамп переименовал озеро Онтарио и хочет переименовать океаны

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка". Также он допустил возможность смены названий Тихого и Атлантического океанов. По его словам, раз в стране появились "новые" заливы и озера, логичным шагом было бы переименовать и океаны.

Это стало следствием обострения отношений с Канадой. Переименование Онтарио Трамп объяснил охлаждением дипломатических связей с одноименной канадской провинцией и в целом позицией Канады. На прошлой неделе стало известно о провале торговых переговоров, и США ввели 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил ответные пошлины на американские сталь, алюминий, мебель, одежду, электронику и другие товары.

Ранее Трамп предлагал Канаде стать 51-м штатом США. Но в апреле с.г. признал, что это неосуществимо.

Касательно озера Онтарио Карни подчеркнул, что название этого большого озера из числа Великих озер имеет глубокие исторические корни и используется уже более четырех столетий — задолго до появления США и Канады. И там всегда будут придерживаться исторической правды. Переименование Онтарио в Канаде восприняли болезненно, так как в стране есть провинция с таким же названием. И Трамп своим шагом посягает и на Канаду.

Напомним, ранее Трамп инициировал смену названия Мексиканского залива на "Американский" и вернул горе Денали на Аляске прежнее имя — Мак-Кинли.