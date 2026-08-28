В Петербурге отпустили на свободу известного в 90-х бизнесмена Трабера

В Санкт-Петербурге отпустили на свободу известного в "лихие девяностые" бизнесмена Илью Трабера.

Ранее его задержали якобы по делу об организации убийства депутата Александра Петрова. Вероятными мотивами заказного убийства могли быть показания Петрова на Трабера во время допроса по делу экс-председателя МО "Выборгский район", пишет "112".

Трабер считается одной из самых известных и одновременно самых загадочных фигур петербургского бизнеса. В разные годы его имя связывали с Петербургской топливной компанией, Петербургским нефтяным терминалом и активами Большого порта Санкт-Петербурга. В 90-е за ним закрепилось прозвище "Антиквар".