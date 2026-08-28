В Швейцарии допустили отмену действующих санкций против России

Швейцария должна будет отменить санкции против России, если в стране будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Об этом сообщила "Известиям" представитель МИД страны Леа Цюрхер.

Референдум по закреплению в конституции принципа вечного вооруженного нейтралитета назначен на 27 сентября. Проект запрещает вводить односторонние и коллективные санкции против государств, участвующих в вооруженных конфликтах. В случае его принятия Швейцария не сможет присоединяться к санкционным пакетам Евросоюза в отношении России. А уже введенные санкции против участников конфликта придется отменить.

Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.

В апреле крупнейшая политическая сила Швейцарии — Швейцарская народная партия — потребовала пересмотра санкционной политики в отношении России. В партии считают санкции против РФ несовместимыми со швейцарским нейтралитетом.