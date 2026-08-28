В Ярославле из-за атаки БПЛА закрыты два детских садика и выезд в Москву

В Ярославле из-аз атаки беспилотников закрыты два детских садика и выезд в Москву.

"В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки, детские сады №98 и 28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения. Дети перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения", - написал в своём telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Губернатор уточнил, что из-за перекрытия Московского проспекта (по нему транспорт выезжает из Ярославля в Москву) изменены маршруты общественного транспорта. Автобусы временно едут с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина.

Также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на автовокзале.