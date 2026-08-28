Уралец получил штраф за "шоколадную свастику"
Житель Каменска-Уральского оштрафован за свастику, нарисованную им шоколадом в общественном месте.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в качестве "художественного инструмента" выступили нога и остатки шоколадной плитки. Молодой человек начертил ею на асфальте символ, крайне похожий на нацистскую свастику.
Инцидент привлек внимание правоохранителей. Проведенная экспертиза подтвердила сходство с фашистской атрибутикой до степени смешения. На "художника" составили протокол об административном нарушении.
Синарский районный суд Каменска-Уральского признал его виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Уральцу назначен штраф в 2 тысячи рублей.
Напомним, ранее Талицкий районный суд вынес приговор местному жителю за татуировку свастики на мочке уха.