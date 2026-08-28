В Упорово ввели в эксплуатацию новую систему водоотведения

В Упорово ввели в эксплуатацию новую систему водоотведения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области получила разрешение на ввод в эксплуатацию новой системы приёма и очистки хозяйственно-бытовых стоков в Упорово Тюменской области.

В составе очистных сооружений канализации построены: административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, основное технологическое здание, сливная станция, которая будет принимать привозные стоки, блоки биологической очистки, пожарные резервуары, очистные сооружения ливневых стоков, котельная.

По селу проложено 7,96 км хозяйственно-бытовой канализации и построены пять канализационных насосных станций. Для перекачки очищенной воды с сооружений в реку, построена насосная станция и проложен коллектор протяжённостью 1,67 км. Объекты подключены к электрическим и газовым сетям. Для разбавления привозных стоков построен водопровод от села.

В запуском новых объектов в Упорово завершается формирование централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Напомним, в 2024 году введена в эксплуатацию станция водоподготовки в с. Упорово, построенная в рамках федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".