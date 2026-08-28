"Русал" может законсервировать часть мощностей по производству глинозема и бокситов

"Русал" готовится к модернизации российского сырьевого комплекса, в рамках которой не исключает консервацию части мощностей по производству глинозема и бокситов.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, "Русал" сообщил правительству, что планирует временную консервацию части мощностей по производству сырья в России. По их словам, соответствующее обращение поступило на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Речь идет, в том числе, о Пикалевском глиноземном заводе (ПГЛЗ), Североуральском бокситовом руднике (СУБР), а также Богословском и Уральском заводах, которые выпускают глинозем. Издание отмечает, что убытки, связанные с переработкой сырья, получаемого от этих предприятий, можно оценить в $400 на каждую тонну алюминия, что примерно соответствует $800 млн убытка ежегодно для "Русала" в целом. Объем необходимых инвестиций в восстановление сырьевого блока компанией оценивается в $1,8 млрд.

Производством бокситов занимаются семь предприятий "Русала" в России, Гвинее, Гайане и на Ямайке. СУБР, один из двух российских активов, в 2025 году сократил выпуск сырья на 17%, до 1,67 млн тонн, что составляет 9% в общем объеме производства бокситов компанией.

Как отмечает собеседник "Ъ" из металлургической отрасли, Богословский и Уральский заводы исторически зависят от внешних поставок электроэнергии по коммерческим тарифам в отличие от сибирских заводов, питающихся от дешевой ГЭС. Часть их мощностей уже была законсервирована.

Другой источник издания в отрасли говорит, что СУБР более востребованный, но поставляет бокситы с высоким содержанием кремния, что увеличивает расход щелочи и энергии при производстве, растет себестоимость добычи и из-за глубоких шахт. Кроме того, все уральские мощности удалены от портов, что повышает транспортные издержки. Главный же риск – это потенциальные увольнения в моногородах, где находятся предприятия (Краснотурьинск, Североуральск, Каменск-Уральский).

Ранее сообщалось, что после остановки двух предприятий "Русала", одно из которых находится в Свердловской области, страна фактически осталась без собственного производства металлургического кремния.