США после захвата президента Венесуэлы захотели нефть этой страны

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы. Речь идёт о приобретении доли в нефтяных ресурсах этой страны.

Если сделка состоится, нефтяные запасы США вырастут более чем в два раза за счет ресурсов страны с крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. На подписание сделки подталкивают конфликты в Иране и на Украине, которые привели к перебоям в мировых поставках нефти и росту цен. Стратегический нефтяной резерв США сейчас находится на самом низком уровне за последние 40 лет, пишет Axios.

3 января 2026 г. США провели операцию в Венесуэле, захватив президента страны Мадуро и его жену. Соединенные Штаты обвиняют их в "наркотерроризме". Сам Мадуро заявил в американском суде о своей невиновности. На фоне этого стало известно, что Россия может рассмотреть возможность предоставления убежища президенту Венесуэлы в случае, если США освободят его из заключения.