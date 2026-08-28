Венесуэла может выйти из ОПЕК

Венесуэла рассматривает возможность выхода из ОПЕК, что может стать очередным ударом по организации, которую страна помогла основать 60 лет назад. Идея обсуждается с властями США, пишет Bloomberg.

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Этот шаг отражает радикальную смену курса Каракаса после похищения президента страны Николаса Мадуро и установления контроля США над венесуэльской нефтью. Ведутся переговоры о передаче США крупных долей в нефтяных месторождениях, включая варианты долгосрочной аренды - до 100 лет. Подобное вмешательство полностью соответствует "доктрине Монро" и интервенционистской политике президента Дональда Трампа, стремящегося расширить влияние США в Западном полушарии. Ранее он назвал Венесуэлу 51-м штатом США, которые контролируют ее нефтяные ресурсы.

Для США союз с Венесуэлой - мощный противовес ОПЕК. Выход из организации позволит стране наращивать добычу без оглядки на квоты картеля, что выгодно Вашингтону для снижения мировых цен на нефть. Несмотря на историческую роль Венесуэлы в создании ОПЕК, сегодня ее влияние в организации минимально из-за падения объемов добычи. Однако возможный выход страны, вслед за недавним уходом ОАЭ, ставит под угрозу единство ОПЕК и его способность влиять на рынок.

Для Трампа этот сценарий станет политической победой: он позволит контролировать ресурсы страны и ослабить влияние ОПЕК на стоимость топлива для американских потребителей, считает издание.