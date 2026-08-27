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Фото: Накануне.RU

Биометрию теперь можно оформить из дома

Ехать в офис банка или МФЦ, чтобы зарегистрировать биометрические данные, больше не обязательно. В банковских приложениях появилась возможность оформить биометрию прямо через мобильный телефон — сервис работает в связке с Госуслугами.

В ВТБ объяснили, как работает эта схема: в профиле банковского приложения есть раздел «Биометрические сервисы» — оттуда происходит переход в приложение «Госуслуги», где человек даёт согласие и фотографируется. Такая процедура занимает несколько минут. Если в профиле на Госуслугах уже указаны данные водительских прав или загранпаспорта, упрощённую биометрию можно сразу же повысить до стандартной.

Разница между этими двумя уровнями существенная. Упрощённая биометрия пригодится для входа в интернет-банк, подтверждения онлайн-операций, небольших покупок в магазинах, оплаты проезда в метро и защиты аккаунта на Госуслугах. А вот для более крупных покупок, заселения в гостиницу или подтверждения возраста при интернет-шопинге понадобится уже стандартная биометрия.

Опрос, проведённый банком среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет из городов с населением от 100 тыс. человек, показал, что 70% опрошенных в принципе готовы пользоваться биометрией в финансовых и других сервисах. Правда, 27% признались, что их готовность напрямую зависит от того, насколько удобной и быстрой окажется процедура. Динамика за год тоже показательная: 38% участников исследования ВТБ стали чаще замечать, как люди пользуются такими сервисами, а 18% сами начали применять её при входе в приложения и на кассе.

При этом до массового распространения технологии ещё далеко. Через Единую биометрическую систему сегодня пользуются возможностями лишь около 7% населения страны. Больше всего транзакций с использованием биометрии проходит в Москве и Санкт-Петербурге, однако сервис постепенно развивается и в других регионов страны.

Теги: втб, биометрия,


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