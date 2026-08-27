Паслер назначил ответственного за работу с долговой нагрузкой Свердловской области

Елена Полынкина назначена заместителем министра финансов Свердловской области. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, указ о назначении подписал губернатор Денис Паслер.

В сфере ответственности Полынкиной в должности замминистра финансов будут вопросы доходной части бюджета, в том числе мобилизации доходных источников и снижения дебиторской задолженности, а также работа с долговой нагрузкой региона. К исполнению обязанностей она приступила сегодня, 27 августа.

Елена Полынкина родилась в Красноуральске. Она закончила УПИ по специальности "Финансы и кредит", а свой трудовой путь начинала в органах внутренних дел.

С 2010 года работает в Минфине Свердловской области, где занималась вопросами финансового анализа и мобилизации доходов бюджета, контрольно-ревизионной работой. В 2013 году возглавила отдел, в компетенции которого, в том числе, была работа по снижению долговой нагрузки.

Ранее сообщалось, что в начале августа нынешнего года госдолг Свердловской области снизился на 4,6 млрд рублей.