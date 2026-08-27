Делегация Тюменской области участвует в Татарстанском нефтегазохимическом форуме "Казань: нефть, газ, химия"

Делегация Тюменской области участвует в Татарстанском нефтегазохимическом форуме "Казань: нефть, газ, химия". Команда региона представляет технологические разработки и сервисные решения на коллективном региональном стенде, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменский стенд осмотрел глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев представил экономический и промышленный потенциал Тюменской области, рассказал об инвестиционных возможностях региона и реальных примерах кооперации предприятий, усиленных инструментами нефтегазового кластера.

Представители региона также встретились с советником председателя ТПП Республики Татарстан Ильшатом Файзуллиным. Коллеги обсудили дальнейшее взаимодействие палат, возможности реализации совместных проектов и развитие деловых связей между предпринимателями двух регионов. Делегация также провела переговоры с потенциальными партнерами, приняла участие в мероприятии "Дни поставщика" и встретилась с представителями Делового объединения кластеров России.

Важным результатом работы стало подписание соглашения между ТПП Тюменской области и Деловым объединением кластеров России. Документ направлен на развитие межотраслевой кооперации.

"Сегодня промышленная кооперация — это возможность для компаний объединять компетенции, находить новых партнёров и вместе выходить на более масштабные проекты. Подписанное соглашение расширяет эти возможности для тюменского бизнеса и создаёт основу для новых межрегиональных связей", - отметила вице-президент ТПП Тюменской области Тамара Фомина.

Тюменская область на полях форума организовала деловую сессию. В рамках нее состоялась панельная дискуссия "Эффективная скважина: кооперация производителей, сервиса и технологий от бурения до цифрового учета".

"Мы назвали сегодняшнюю дискуссию разговором о кооперации производителей, сервиса и технологий. Поэтому прежде чем погружаться в отдельные решения, предлагаю посмотреть на отрасль сверху. Что сегодня означает реальная кооперация? Как отдельные компетенции превращаются в комплексное предложение крупному заказчику?", - прокомментировал директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев:



Делегация Тюменской области продолжает работу на форуме.