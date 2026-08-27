Делегация Тюменской области участвует в Татарстанском нефтегазохимическом форуме "Казань: нефть, газ, химия"

27 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области участвует в Татарстанском нефтегазохимическом форуме "Казань: нефть, газ, химия"

Делегация Тюменской области участвует в Татарстанском нефтегазохимическом форуме "Казань: нефть, газ, химия". Команда региона представляет технологические разработки и сервисные решения на коллективном региональном стенде, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменский стенд осмотрел глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев представил экономический и промышленный потенциал Тюменской области, рассказал об инвестиционных возможностях региона и реальных примерах кооперации предприятий, усиленных инструментами нефтегазового кластера.

Представители региона также встретились с советником председателя ТПП Республики Татарстан Ильшатом Файзуллиным. Коллеги обсудили дальнейшее взаимодействие палат, возможности реализации совместных проектов и развитие деловых связей между предпринимателями двух регионов. Делегация также провела переговоры с потенциальными партнерами, приняла участие в мероприятии "Дни поставщика" и встретилась с представителями Делового объединения кластеров России.

Татарстанском нефтегазохимическом форуме "Казань: нефть, газ, химия"(2026)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Важным результатом работы стало подписание соглашения между ТПП Тюменской области и Деловым объединением кластеров России. Документ направлен на развитие межотраслевой кооперации.

"Сегодня промышленная кооперация — это возможность для компаний объединять компетенции, находить новых партнёров и вместе выходить на более масштабные проекты. Подписанное соглашение расширяет эти возможности для тюменского бизнеса и создаёт основу для новых межрегиональных связей", - отметила вице-президент ТПП Тюменской области Тамара Фомина.

Тюменская область на полях форума организовала деловую сессию. В рамках нее состоялась панельная дискуссия "Эффективная скважина: кооперация производителей, сервиса и технологий от бурения до цифрового учета".

"Мы назвали сегодняшнюю дискуссию разговором о кооперации производителей, сервиса и технологий. Поэтому прежде чем погружаться в отдельные решения, предлагаю посмотреть на отрасль сверху. Что сегодня означает реальная кооперация? Как отдельные компетенции превращаются в комплексное предложение крупному заказчику?", - прокомментировал директор по развитию Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Васильев:

Делегация Тюменской области продолжает работу на форуме.

Теги: Казань: нефть, газ, химия, нефтегазохимический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети