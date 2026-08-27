Двух россиян спасли после наводнения в Непале

Двух россиян спасли после схода селя в Непале. Общее число найденных иностранцев возросло до 31.Об этом передает управление страны по туризму.

Ранее посольство РФ в Пекине сообщило, что два гражданина России числятся пропавшими после наводнения, местонахождение еще троих соотечественников устанавливается.

Стихийное бедствие произошло 26 августа на границе Непала с Китаем. На контрольно-пропускной пункт Гьиронг обрушился мощный селевой поток. К сходу мощных потоков привело резкое повышение уровня воды в реке Бхоте-коши, которая течет в горах Тибета, пишет РИА Новости.

В Непале почти тысяча человек пропали без вести из-за наводнения, многие из них — иностранцы. В Китае сообщили о трех погибших, идет поиск еще 558 человек.