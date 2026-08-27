Герасимов: В отсутствии успехов на поле боя власти Украины рапортуют о фальшивых успехах

Глава Генштаба армии России генерал Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями "Южной" группировки войск.

Во время работы на пункте управления "Южной" группировки генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева по текущей обстановке, сложившейся в зоне его ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.

Начальник Генерального штаба отметил успехи "Южной" группировки войск в освобождении ДНР и поставил задачи на дальнейшие действия. Кроме того, Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий, сообщает Минобороны России.

"В условиях отсутствия реальных результатов на земле украинское руководство стремится убедить западных кураторов в успешных действиях ВСУ на поле боя. Поэтому в рамках пропагандистской кампании распространяет ложную информацию о якобы удачном наступлении в Запорожской области", - приводит Минобороны России слова Герасимова.