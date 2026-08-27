Песков: На Западе публикуется много страшилок о якобы планах России против НАТО

На Западе публикуется много страшилок о якобы планах России против НАТО, они не имеют ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, это не имеет ничего общего с реальностью и ничего общего не имеет с намерениями Российской Федерации", - сказал Песков в ходе брифинга.

Он добавил, что Россия сталкивается с агрессивной политикой по отношению к себе со стороны стран Европы, рассуждения об обратном являются искажением реальности.

Таким образом Песков прокомментировал публикации СМИ о якобы агрессивных планах России против НАТО.

Ранее издание Politico сообщило, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предостеречь от эскалации конфликта с союзниками США по Североатлантическому альянсу, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.