Блогер Ремесло признан вменяемым

Блогер Илья Ремесло признан вменяемым.

"Ремесло вменяем, не страдал и не страдает каким-либо заболеванием – выводы экспертизы (Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени) Сербского", - написал в своём telegram-канале адвокат Сергей Бадамшин.

В середине марта 2026 г. Ремесло неожиданно опубликовал ряд постов с критикой российских властей. После этого стало известно, что он провёл около месяца в психиатрической больнице. 17 июля 2026 г. Ремесло задержали по делу о распространении фейков об армии. В конце августа 2026 г. блогер переведён в СИЗО.