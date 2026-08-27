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Фото: adm44.ru

Кузнечевских: диагностическая помощь жителям Тюменской области продолжает развиваться

В рамках рабочего визита в Областную клиническую больницу №2 вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских осмотрела обновленные клинико-диагностическую и микробиологическую лаборатории. В них проводятся как классические виды исследований (общий и биохимический анализы крови), так и постгеномные с помощью нового оборудования (масс-спектрометрия), сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение о создании единого лабораторного корпуса, объединяющего в себе клиническую и микробиологическую лаборатории, было принято губернатором Тюменской области Александром Моором в 2021 году. Из регионального бюджета также были выделены средства на переоснащение диагностической службы.

"Все условия по наличию такой лаборатории в крупном городе - соблюдены. Каждый шаг просчитан, каждая дверь открывается в нужное время и только специалисту, который имеет право ее открыть. Бактериологическая, инфекционная лаборатории - это очень серьезно. Мы сегодня имеем возможность освобождать от этой работы наши поликлиники, где были небольшие лаборатории. Оказывать экстренную помощь - рядом есть площадка для санавиации. Технически все моменты отработаны. Я рада, что нам удалось это сделать. Мы продолжим развитие", - прокомментировала вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В июле 2026 года на базе корпуса лаборатории было проведено первое клиническое и микробиологическое исследование. Сейчас она работает в штатном режиме.

Теги: Ольга Кузнечевских, диагностическая помощь, областная клиническая больница №2


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