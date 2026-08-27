Прокуратура Югры взыскала с работодателя расходы на выдворение мигранта

Прокуратура взыскала с работодателя расходы на выдворение мигранта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Ранее было установлено, что на одном из предприятий в Игриме Березовского района работодатель привлек к трудовой деятельности мигранта, однако соответствующих разрешительных документов (патента), дающих право на законное трудоустройство в автономном округе у последнего не имелось.

Работодатель и мигрант привлечены к административный ответственности. Суд назначил иностранному лицу не только штраф, но и дополнительное наказание в виде принудительного контролируемого выдворения из страны. Согласно действующему законодательству, если иностранец, не имеющий разрешения на работу, подлежит выдворению, все расходы, связанные с его депортацией, обязана возместить принимающая сторона, то есть работодатель.

В связи с этим, прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с работодателя затрат на организацию выезда (выдворения) иностранного гражданина, которое судом рассмотрено и удовлетворено.



Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.