Мособлсуд признал законным штраф Надеждину* за экстремистскую символику

Мособлсуд признал законным штраф в тысячу рублей, назначенный политику Борису Надеждину* за демонстрацию экстремистской символики. Об этом сообщила пресс-служба судов Московской области.

В июле Долгопрудненский городской суд Московской области признал политика виновным по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций) и оштрафовал его.

Демонстрацией экстремистской символики суд счел десятисекундное появление в стриме у одного из блогеров портрета Алексея Навального**. Надеждин* был приглашен в этот стрим в качестве гостя и сам ничего не демонстрировал, но потом перепостил в своем канале ссылку на видеозапись. Пост был опубликован в 2023 году.

За три дня до задержания Надеждина* по этой административной статье Минюст России внес его в свой реестр иноагентов.

Штраф ведет к запрету на участие в выборах депутатов Госдумы. Ранее Надеждин* заявил, что будет выдвигаться на сентябрьских парламентских выборах.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

**внесен в перечень экстремистов и террористов