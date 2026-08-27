Болгария собралась обзавестись семью минными тральщиками

Власти Болгарии собираются купить семь тральщиков-искателей мин для обеспечения безопасности прохода судов в Чёрном море.

Парламент уже одобрил два соглашения на покупку семи кораблей. Согласно бумагам, страна получит три тральщика, оборудованных для поиска и уничтожения мин, от Нидерландов.

Второе соглашение, заключенное с Нидерландами и Бельгией, подразумевает передачу еще четырех кораблей. Министр обороны Болгарии Димитр Стоянов напомнил, что страна является частью Черноморской противоминной группы, по которой вместе с Турцией и Румынией работает над очисткой вод от мин, приводит РБК данные Reuters.