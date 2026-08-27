Самолет из Шарм-эль-Шейха в Москву незапланированно сел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура подключилась к ситуации с посадкой самолета, летевшего из Египта.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошла незапланированная посадка самолета авиакомпании Nesma Airlines. Он следовал рейсом NE 644 из Шарм-эль-Шейха в Москву.

"В настоящее время рейс до Москвы отменен. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово", - уточнили в надзорном ведомстве.

В аэропорт уже выехали сотрудники транспортной прокуратуры. Они будут готовы оперативно отреагировать на обращения пассажиров.

Причину незапланированной посадки в Екатеринбурге в ведомстве не называют.