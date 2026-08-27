"Фонтанка": Военнослужащий, погибший при взрыве автомобиля, связан с ВВС и ПВО

Подполковник, погибший в результате взрыва автомобиля в Петербурге, связан с военно-воздушными силами (ВВС). Об этом в Telegram-канале пишет издание "Фонтанка".

"Подполковник из подразделения ВВС и ПВО погиб при взрыве СВУ", - говорится в сообщении.

Автомобиль взорвался на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка сегодня около 10 часов утра. Взрыв произошел сразу после того, как водитель завел двигатель кроссовера Geely и проехал несколько метров. Сообщалось, что подполковник скончался, его жена, также находившаяся в автомобиле, в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания автомобиля, по какой именно статье - не уточняется. В ближайшее время будет назначен ряд необходимых экспертиз, заявили в ведомстве.