Глава СВР Нарышкин высказался о встрече с коллегой из ЦРУ

Руководитель службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказался о своей встрече в Москве с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом.

"Встреча состоялась, в этом нет ничего необычного. Я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации со всех континентов мира. Так что и состоявшая встреча с Джоном Рэтклиффом – рабочий формат", - приводит ТАСС слова Нарышкина, сказанные журналистам.

Утром 25 августа во Внуково сел американский военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III. Как выяснилось позже, на борту находился директор ЦРУ. Утверждалось, что он прибыл в Россию для проведения встреч. В Москве Рэтклифф пробыл несколько часов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Контакты с Владимиром Путиным во время его поездки в Россию не планировались.