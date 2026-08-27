Россия объявила сотрудника румынского посольства в Москве персоной нон грата

Россия объявила сотрудника румынского посольства в Москве персоной нон грата, сообщает МИД РФ.

"Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata сотрудника Посольства России в Бухаресте", - говорится в заявлении.

Ранее Бухарест выслал дипломата РФ после того, как румынские ВВС в течение трех дней сбили в воздушном пространстве страны три беспилотника, которые, по версии Румынии, являются российскими. После этого временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда была вызвана в МИД РФ.