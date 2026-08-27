Билл Гейтс призвал поставить ИИ под контроль

Искусственный интеллект (ИИ) может стать серьезной угрозой. Такой посыл содержится в эссе основателя Microsoft Билла Гейтса.

Он считает, что мир стоит на пороге турбулентного периода, к которому совершенно не готов. Бесконтрольное развитие нейросетей может приведет к большим социальным проблемам. В зоне риска — миллионы рабочих мест. Кроме того, технологии могут попасть в руки преступников, облегчая создание биооружия и кибератаки.

Отдельное беспокойство у миллиардера вызывают ИИ-друзья, которые уже заменяют детям реальное общение, вызывая опасную зависимость и превращая их в ИИ-маугли.

Чтобы избежать сценария, при котором ИИ выходит из-под контроля, Гейтс предлагает притормозить ИИ с помощью налогов на роботов и ИИ-токены. Он также призывает США и Китай возглавить создание системы глобального контроля ИИ. А определенные профессии нужно "забронировать" за людьми, чтобы сохранить человеческий фактор в экономике. Потому что ИИ станет либо величайшим уравнителем, либо худшим источником несправедливости. Этой проблемой никто не занимается.

Многие эксперты давно призывают к контролю ИИ. В 2023 году гендиректор Google DeepMind Демис Хассабис, глава OpenAI Сэм Альтман и другие известные люди подписали такое заявление. А американский Институт будущего жизни призывал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей, так как это может угрожать будущему человечества.