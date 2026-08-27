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Фото: Накануне.RU

Французская TotalEnergies вышла из "Арктик СПГ-2"

Французская TotalEnergies завершила передачу своих 10% в проекте "Арктик СПГ-2" структуре НОВАТЭКа. Речь идёт про ООО "НордЛайн".

В результате доля структур НОВАТЭКа в "Арктик СПГ-2" выросла до 70%. По 10% сохраняют китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC.

В TotalEnergies сообщили, что в рамках соглашения о передаче доли сохраняют право на возмещение компанией "Арктик СПГ-2" своей доли займов, предоставленных проекту, в размере около $1,3 млрд, приводит "Ъ" позицию компании.

Теги: Арктик СПГ-2, Totsal


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