Песков: Ответ на удары Киева по российской инфраструктуре будет жестким

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал жесткую реакцию на украинские удары по российской инфраструктуре.

"Украина пытается ударить по нашей экономической и торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответную реакцию с нашей стороны, и это будет жесткая реакция", - заявил Песков агентству Bloomberg.

Минувшей ночью БПЛА атаковали логистические центры Ozon в Оренбурге и Уфе. Сотрудников эвакуировали. Также ВСУ продолжают атаки на логистические центры Wildberries. В ряде регионов склады были полностью уничтожены огнем после прилетов БПЛА.