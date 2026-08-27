Бастрыкин требует доклад о расследовании смерти младенца в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании смерти младенца в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в медицинском учреждении Нижнего Тагила скончалась новорожденная девочка. По словам матери ребенка, "скорая" долго не прибывала по вызову, а при родоразрешении ей не была оказана надлежащая медпомощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе его расследования.

Ранее Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Нижнего Тагила, которые пожаловались ему на бездействие местной УК.