Бизнесмена Ушеровича заочно осудили за взятку в 1,4 млрд рублей Захарченко

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 12 годам колонии строгого режима предпринимателя Бориса Ушеровича, совладельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД. Его признали его виновным в даче взятки в размере 1,4 млрд рублей экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

Также суд назначил Ушеровичу штраф в размере 500 млн рублей. Под арестом оставлено многомиллионное имущество бизнесмена, передает ТАСС.

Самого Захарченко в июне 2019 года приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы суд прибавил к наказаниям и штраф в 118 млн рублей. В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен на полгода.

В мае 2022 года суд приговорил экс-полковника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ стал фигурантом нового дела о получении взяток на 1,4 млрд рублей. Как считало следствие, взятки Захарченко получил в 2007-16 гг. от группы бизнесменов – Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича. Ушерович, Станкевич и Моторин были объявлены в международный розыск.