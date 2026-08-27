Мор рыбы в реке Тура может привести к нашествию комаров в Тюмени

Массовый мор рыбы в Туре может обернуться долгосрочными последствиями для Тюмени - эффект от него почувствуют не только этим летом и осенью, но и весной 2027 года. Энтомолог Игорь Суровцев предупреждает: на месте затопленной поймы ожидается резкий всплеск численности комаров.

После спада воды остались сотни мелких луж, затонов и участков с илом и гниющей органикой. По словам специалиста, такие условия идеально подходят для размножения гнуса. Ключевой фактор — сама рыба: она обычно съедает огромное количество водных личинок, но после гибели рыбы этот естественный регулятор исчез, а паводковые воды, наоборот, принесли в пойму много органики.

"Рыба погибла, а её кормовая база никуда не исчезла. Наоборот, в местах со слабым течением начинают быстро размножаться личинки комаров и другие организмы, которые любят ил и разлагающуюся органику. При этом теперь их практически некому поедать", - цитировать Суровцева "Наш город".

Дополнительный фактор - многочисленные небольшие водоёмы, оставшиеся после паводка. В отличие от русла Туры, вода там почти не движется и быстро прогревается, а такие застойные участки становятся очагами массового размножения комаров.

"Этой осенью мы получим "осенний гнус", который обычно не так активен", - прогнозирует энтомолог. То есть последствия мора могут проявиться уже в ближайшие недели.

Но ещё более серьёзные изменения возможны после зимы. Когда вода полностью уйдёт, на пойме останутся органические остатки и ил, обогащённые продуктами разложения погибшей рыбы. По словам специалиста, это создаст дополнительную питательную среду для растительности и новые благоприятные места для размножения насекомых.

"Весной 2027 года эта пойма может стать настоящим инкубатором для комаров. Много мелких водоёмов, тепло и большое количество органики - все условия для того, чтобы их численность резко выросла", - говорит Суровцев.

Таким образом, нынешний замор рыбы - это проблема не только самой реки. Её последствия могут растянуться на несколько сезонов: сначала Тюмень рискует столкнуться с более активным осенним гнусом, а следующей весной - с ещё более многочисленной волной комаров.