Игорь Седов провел очередной личный прием граждан

В Штабе общественной поддержки состоялся очередной приём граждан, который провёл председатель Городской Думы города Астрахани Игорь Седов. Жители смогли напрямую задать волнующие их вопросы и обсудить проблемы своего района с руководителем муниципального парламента.

Главными темами обращений стали благоустройство территории и обеспечение безопасности дорожного движения.

Жители Трусовского района обратились к председателю Городской Думы города Астрахани с жалобой на заброшенный частный дом. Территория вокруг строения заросла сорной растительностью, что не только портит облик района, но и создаёт небезопасную обстановку, привлекая асоциальных личностей.

Наиболее острой стала проблема жителей округа № 32 с улицы Комсомольской. Огромный поток большегрузного транспорта приводит к разрушению фундаментов их домов. Люди просят ограничить скоростной режим и установить дорожные знаки.

Все поступившие обращения были зафиксированы и взяты на личный контроль. По итогам приёма будут подготовлены необходимые запросы в профильные управления и службы для оперативного решения обозначенных проблем.