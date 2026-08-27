Армия России ударила по месту производства "Хорнетов" на Украине

Армия России ударила по предприятиям на Украине, сообщает Минобороны России.

В Киеве и Киевской области уничтожены: цех по сборке беспилотных летательных аппаратов, задействованный, в частности, для производства барражирующих боеприпасов "Хорнет"; транспортно-логистический центр "Сан-Парк", являющийся крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов; транспортно-логистический центр "Александровский" – крупнейший центр хранения продукции двойного назначения.

В Запорожье и Кривом Роге разрушены металлургические комбинаты, поставляющие продукцию для военного производства. В Кременчуге удар пришёлся на нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий доставку ГСМ для вооруженных сил Украины, а также задействованный для перевалки импортных нефтепродуктов.

В Одесской области разрушены: цех по сборке беспилотных летательных аппаратов и цех по производству селитры для обеспечения потребностей ВСУ; 24 хранилища с имуществом военного назначения, предназначенного для обеспечения ВСУ; объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.