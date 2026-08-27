Глава Nvidia объявил о "золотом веке" ИИ

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект (ИИ) прошел точку невозврата и стал полноценным бизнес-инструментом, который при умелом применении приносит огромный доход.

По его мнению, рынок ИИ сейчас переживает "золотую лихорадку": постоянно возникают стартапы, развиваются открытые модели ИИ. В этих условиях Nvidia планирует выручку более $100 млрд на следующий квартал, она выросла за год более чем на 100%, несмотря на ограничения в работе с китайским рынком.

Ранее Хуанг заявил, что общий ИИ уже создан и началась новая эра в истории человечества. Однако, как пишет The Wall Street Journal, в мир образовался огромный "пузырь" в $1,5 трлн - именно столько составляет разница между вложенными в ИИ средствами и полученной от него прибылью. Индустрия живет в ожидании того, что вложения окупятся, но пока рынок держится на масштабных инвестициях в "железо" и инфраструктуру.

Многие эксперты по всему миру также указывают на то, что ИИ требует гигантского количества энергии и воды, и его развитие имеет эти физические ограничения. А исследование Массачусетского технологического института показало, что 95% опрошенных компаний не получили отдачи от использования ИИ. Распространенные ИИ-инструменты вроде ChatGPT приводят в основном к повышению индивидуальной производительности сотрудников, а не производительности труда в компаниях в целом.