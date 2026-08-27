В Екатеринбурге полицейских проверяют на причастность к избиению женщины

В Екатеринбурге сотрудников отдела полиции проверят на возможную причастность к избиению женщины. На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова (на фото).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского омбудсмена, с жалобой на правоохранителей к Мерзляковой обратился житель уральской столицы. Мужчина утверждает, что сотрудники отдела полиции №5 якобы покалечили его супругу. По данным заявителя, в результате рукоприкладства женщина получила сложный перелом и была прооперирована в Центральной городской клинической больнице №24.

Чтобы во всем разобраться, Татьяна Мерзлякова инициировала разбирательство в отношении полицейских. Речь может идти о превышении должностных полномочий. Свою проверку также начал Следственный комитет. Ход проверочных мероприятий взят омбудсменом на контроль.

Накануне.RU обратилось в управление МВД по Екатеринбургу. В ведомстве пообещали уточнить информацию. В Следственном комитете РФ по Свердловской области воздержались от комментариев по ситуации.