В Подмосковье ФАС заподозрила сеть АЗС "Трасса" в манипуляции ценами на топливо

Московское областное управление ФАС возбудило дело в отношении сети АЗС "Трасса".

ПАО "ЕвроТранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области. По мнению антимонопольщиков, организация установила монопольно высокие цены на бензин и дизтопливо.

Анализ показал необоснованное изменение цен на бензины марок АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, реализуемые через сеть АЗС "Трасса". Это стало причиной диспаритета розничных цен компании по отношению к ценам, установленным на автозаправочных станциях нефтяных компаний.

Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Организации грозит штраф, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС.