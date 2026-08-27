Свердловские власти заявили о запасах топлива на фоне перебоев с бензином в Екатеринбурге

В Екатеринбурге наблюдаются перебои с бензином на городских заправках. На этом фоне власти Свердловской области отчитываются о бесперебойных поставках топлива в отдаленные районы региона и наличии его запасов.

Согласно данным сервиса "ГдеБЕНЗ", в котором водители в реальном времени отмечают на карте наличие бензина на заправках города, на утро 27 августа в Екатеринбурге всех видов топлива нет на 12 заправках, а часть не работают вовсе. Нет никаких проблем с бензином на шести заправках. А на отдельных точках наблюдаются очереди. В течение дня ситуация меняется.

На фоне этого в департаменте Свердловской области сегодня заявили, что топливо в отдаленные территории Среднего Урала поставляется бесперебойно на основе заявок муниципалитетов.

"Компании также подтвердили наличие запасов топлива на АЗС и нефтебазах и готовность продолжать адресные поставки в удаленные территории", - отметили в департаменте, уточнив, что объем отгрузок топлива в регион в этом отчетном периоде составил не менее показателей прошлой недели.

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт обратил внимание представителей Федеральной антимонопольной службы на дальнейший контроль за обоснованным формированием цен на энергоресурсы на частных АЗС.

"Работа по мониторингу запасов и организации поставок топлива в Свердловской области продолжается в еженедельном режиме", - заключили в департаменте.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе власти соседнего Пермского края признали отсутствие 92-го и 95-го бензина в ряде территорий.